Ortalığı birbirine katan otobüs duvarda asılı kaldı

AYDIN Söke'de Zahir Birdal idaresindeki otobüs, Morkent istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında park halinde olan bir otomobil ve motosiklete çarptı. Çarpanın etkisiyle, otomobil ve motosiklet demir korkulukların kırılmasıyla apartman bahçesine düştü. Otobüs ise istinat duvarında asılı kaldı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, otobüs otomobil ve motosiklette büyük hasar meydana geldi.

■ KAZIM YÖRÜKCE