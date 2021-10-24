AYDIN Buharkent'te otomobile arkadan çarpan motosikletteki Mustafa Tuna (40) öldü. Kaza Savcılı Kavşağı'nda yaşandı. Mustafa Tuna (42) yönetimindeki plakasız motosiklet, Denizli'den Buharkent ilçesine seyir halindeyken kavşakta Mustafa Gümüş (54) yönetimindeki 09 ZD 455 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yere savrulan motosiklet sürücüsü Tuna olay yerinde can verdi. Buharkent'te pideci olan Mustafa Gümüş (54) ise gözaltında.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Araca arkadan çarpan motor sürücüsü öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.