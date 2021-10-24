  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Araca arkadan çarpan motor sürücüsü öldü

Araca arkadan çarpan motor sürücüsü öldü

Araca arkadan çarpan motor sürücüsü öldü

24.10.2021

AYDIN Buharkent'te otomobile arkadan çarpan motosikletteki Mustafa Tuna (40) öldü. Kaza Savcılı Kavşağı'nda yaşandı. Mustafa Tuna (42) yönetimindeki plakasız motosiklet, Denizli'den Buharkent ilçesine seyir halindeyken kavşakta Mustafa Gümüş (54) yönetimindeki 09 ZD 455 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yere savrulan motosiklet sürücüsü Tuna olay yerinde can verdi. Buharkent'te pideci olan Mustafa Gümüş (54) ise gözaltında.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Araca arkadan çarpan motor sürücüsü öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.