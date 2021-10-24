Hesap kavgasında biri polis 2 kişi yaralı

AYDIN Nazilli'deki bir müzikholde 500 lira hesaba itiraz eden 4 kişi ile işletmeciler arasındaki kavgada, biri polis 2 kişi yaralandı. İsabeyli'de bir müzikholde eğlenen 4 kişi, 500 liralık hesaba itiraz edince, işletme sahipleriyle tartıştı. 4 kişi bir gün sonra şikayet için adliyeye gitti. Müzikhol sahiplerinin de geldiği adliye önünde yaşanan arbedede yakalanan 10 kişi, sağlık kontrolü için götürüldükleri hastanede yeniden kavgaya tutuştu. Müzikhol sahibi Cuma Kocaman, polisin belindeki silahı alarak rastgele ateş açtı. H.G. adlı polis kolundan, T.Y. isimli şüpheli ayağından vuruldu. 5 kişi tutuklandı.

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