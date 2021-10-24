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Haberler Aydın Koluna saplanan demirle hastaneye götürüldü

Koluna saplanan demirle hastaneye götürüldü

Koluna saplanan demirle hastaneye götürüldü

24.10.2021

AYDIN Efeler'de koluna bahçe kapısının demiri saplanan çocuk, kesilen demirle hastaneye kaldırıldı. 11 yaşındaki Yusuf K. Girne mahallesi Efekent Bulvarı'ndaki evlerinin önünde oyun oynarken, dikkatsizlik sonucu bahçe kapısının demiri koluna saplandı. Feryat eden çocuğun yardımına itfaiye yetişti. Zavallı çocuk, koluna saplanan demirle kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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