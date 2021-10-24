  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Nazilli’de çalınan cip Denizli’de bulundu

Nazilli’de çalınan cip Denizli’de bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinden çalınan cip, yapılan çalışmalar sonucunda Denizli’de bulunarak sahibine teslim edildi.Araç sahibi polis ekiplerine teşekkür etti.

Nazilli’de çalınan cip Denizli’de bulundu
İHA

24.10.2021, 10:47 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021, 10:52

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Perşembe günü Nazilli 23 Nisan Parkı yakınlarına park edilen 1966 model cip çalındı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Nazilli'den başlayan kamera takibi önce Bozdoğan'a ardından Denizli'ye kadar ulaştı.
Aracın Denizli'nin Tavas ilçesine gittiğini tespit eden ekipler çalışmalarını orada yoğunlaştırdı. Nazilli'den üç ekibin yürüttüğü çalışmalar bu sabah saatlerinde sonuç verdi ve araç Denizli Tavas ilçesi Garipköy'de ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Aracı çalan şüpheliyi de belirleyen ekipler aracı sahibine teslim etti. Araç sahibi polis ekiplerine teşekkür etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nazilli’de çalınan cip Denizli’de bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.