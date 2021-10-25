  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Elektrik tamiri yapmak isterken evini yaktı

Elektrik tamiri yapmak isterken evini yaktı

Elektrik tamiri yapmak isterken evini yaktı

25.10.2021

AYDIN'IN Nazilli ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan H.K. (88) elektrik tesisatını tamir etmek için evinin çatısına çıktı. Yaşlı adam, çatı katında tesisatı kontrol ettiği sırada kablolar kısa devre yaptı. Bir anda alevlerin arasında kalan H.K, hareket edemediği için çaresizce yardım istemeye başladı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri, yaşlı adamı yaralı olarak kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede ederek söndürdü. Ayağının yandığı tespit edilen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

■ ÜMİT ÖZMEN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Elektrik tamiri yapmak isterken evini yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.