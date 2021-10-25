Elektrik tamiri yapmak isterken evini yaktı

AYDIN'IN Nazilli ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan H.K. (88) elektrik tesisatını tamir etmek için evinin çatısına çıktı. Yaşlı adam, çatı katında tesisatı kontrol ettiği sırada kablolar kısa devre yaptı. Bir anda alevlerin arasında kalan H.K, hareket edemediği için çaresizce yardım istemeye başladı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri, yaşlı adamı yaralı olarak kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede ederek söndürdü. Ayağının yandığı tespit edilen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

■ ÜMİT ÖZMEN