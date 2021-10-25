Kaza yapan otomobil yol kenarındaki kadına çarptı

Aydın'ın Çine ilçesinde geçimini sağladığı çam fıstığı kozalağı toplamaya giderken yol kenarında dinlenen Hacer Kocaer'in üzerinden araç geçti. Yaşlı kadın olay yerinde can verdi. Kaza, Aydın-Muğla Karayolu Söğütçük Mahallesi Tüller mevkiinde meydana geldi. Aydın'dan Muğla istikametine seyreden Mustafa Demirci yönetimindeki 35 GT 784 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Olkan Aydın yönetimindeki 09 LK 031 plakalı otomobile arkadan çarptı. Demirci'nin kullandığı araç, kontrolden çıkarak yol kenarında oturan Hatice Kocaer'in üzerinden geçti.

YOLDA MOLA VERMİŞTİ

OLAY yerinde can veren talihsiz kadının fıstığı çamı kozalağı toplamaktan döndüğü ve dinlenmek için yolda mola verdiği öğrenildi. Kazada yaralanan Fatma Demirci ve Zeynep Demirci ise hastanede tedavi altına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE