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Haberler Aydın Çaldığı motosikleti polise satmaya kalktı!'

Çaldığı motosikleti polise satmaya kalktı!'

Aydın'ın Nazilli ilçesinde koyun ve motosiklet hırsızlığı yapan kişi tutuklandı.

Çaldığı motosikleti polise satmaya kalktı!’
AA

26.10.2021, 23:20

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arslanlı Mahallesi'nde son bir ayda yaşanan koyun hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin S.T. olduğunu belirledi. Ekipler, S.T'nin önceki gün Yeşil Mahalle'den de park halindeki motosikleti çaldığını tespit etti.

S.T, alıcı gibi davranan polise motosikleti satmak isterken suçüstü yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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