İstilacı aslan balığı Ege’de de yayılıyor

KÜRESEL ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber Akdeniz'de yoğun olarak görülen Kızıldeniz'in istilacı türlerinden aslan balığı, Ege Denizi'nde de sıklıkla görülmeye başlandı. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu, "Ortam, yeni istilacı türlerin gelmesine gebe, çünkü Süveyş Kanalı açık. Burası açık olduğu sürece etkileri kestirilemeyen farklı canlıların Akdeniz'e, oradan da Ege'ye gelmesi muhtemel" dedi. Bilecenoğlu, "Aslan balığı özellikle kıyısal balıkları çok ciddi miktarlarda tüketiyor" dedi.

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