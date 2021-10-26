Metehan’ın ikizine ihtiyacı var

Aydın'da Ömer- Habibe Sarıboğa çiftinin 2 yaşındaki ikiz oğullarından biri olan SMA hastası Alparslan'ın tedavisinde tek umut kaldı. Yurt dışında yapılacak ilaç tedavisi için 22 milyon 575 bin liraya ihtiyacı olan Sarıboğa ailesi, Aydın Valiliği'nin onayı ile başlattıkları kampanyaya hayırseverlerden destek istedi.

UMUTLARINI KORUDULAR

İncirliova ilçesinde polis memuru Ömer Sarıboğa (33) ile ev hanımı Habibe Sarıboğa'nın (32) biri kız diğerleri ikiz olan üç çocuğundan Alparslan, 2 aylıkken hareketleri yavaşladı. Bir süre sonra tamamen hareketsiz kalan Alparslan'ı ailesi, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Enfeksiyon kaptığı için yoğun bakımda tedavi gören küçük çocuk tedavisi tamamlandıktan sonra da normale dönemedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tahlillerinin ardından Alparslan'a SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konuldu. SMA hastası diğer çocuklar gibi tedavi için tek umudu yurtdışında uygulanan "zolgensma' adlı ilaç olan Alparslan'ın bu ilacı alabilmesi için 22 milyon 575 bin lira gerekiyor. Oğullarının tedavi masrafını karşılayacak imkanı olmayan aile, Aydın Valiliği'nin onayı ile kampanya başlattı. Alparslan'ın ikizi Metehan ile yan yana fotoğraflarına yer verilerek sosyal medyadan kampanyaya destek için yapılan çağrılarda, "İkizim Alparslan'a ihtiyacım var, kardeşimi bana bağışlar mısınız" şeklinde bilgi notu görenlerin içini parçaladı.

RÜZGAR'IN TEDAVİSİ ALMANYA'DA BAŞLADI

İZMİR'DE, henüz 4 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi koyulan ve tedavisi için gerekli olan 2 milyon 400 bin euro düzenlenen kampanya ile toplanan Rüzgar bebeğin tedavisine Almanya'daki Ulm Universite Hastanesi'nde başlandı. Rüzgar'ın hastanedeki tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği, ilaç bitimi sonrası fizik tedavi de göreceği belirtildi. Oğlu Rüzgar'ın yaşama tutunması için uzun süredir eşiyle birlikte mücadele veren İbrahim Çiçek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

KAZIM YÖRÜKÇE