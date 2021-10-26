O proje rüyada kaldı

KUŞADASI Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ömer Günel'in 'rüya' proje olarak tanımladığı ve temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atılan 'Kampinova' projesinin bulunduğu arazi icradan satılığa çıkarıldı. Kuşadası İcra Müdürlüğü'nce 75 milyon bedel biçilen arazide CHP'li Günel'in yapacağı proje de hayal oldu.

Kuşadası Belediyesi'nin Habitat Derneği işbirliği ile Kampinova Kamp Merkezi adı altında hayata geçireceği yeni kamp alanı projesinin temeli geçtiğimiz 7 Haziran'da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplu açılış töreninde atılmıştı. Geride kalan 3.5 ayda herhangi bir gelişim sağlamayan proje icraya takıldı. Belediyenin kamp yeri yapmak macıyla kiraladığı Kuştur Tatil Köyü bitişiğindeki 35 dönümlük arazi, mülk sahibinin borcu nedeniyle icralık oldu.

İHALEYE ÇIKIYOR

75 milyon lira bedel biçilen Türkmen Mahallesi 2444/1 parselde kayıtlı 35 bin 22 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz arazinin açık artırması 23 Aralık'ta yapılacak. İlk açık arttırmada alıcı bulunamaması durumunda ikinci ihale 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Araziler için alıcı aranırken ortala çıkan hukuki durumun ardından bölgede yapılacağı duyurulan ve temeli atılan Kuşadası Belediyesi'nin yatırımının geleceği merak konusu oldu.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI