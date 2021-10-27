Aydın’da örgütün Emniyet yapılanması çökertildi

AYDIN'DA FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör-büfe telefonları aracılığıyla 'mahrem' imamlarla irtibat kuran 24 polis hakkında yakalama kararı verildi. Aydın merkezli olarak aralarında İstanbul, Denizli ve Muğla'nın da bulunduğu 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6'sı Aydın'da olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 24 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE