Makilikte çıkan yangın paniğe neden oldu

AYDIN'IN Söke ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İlçeye bağlı, Akçakonak Mahallesi poligon mevkiinde, otluk ve makilik alanda bir anda alevler yükseldi. İhbar üzerine, bölgeye Aydın Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE