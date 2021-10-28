Meşe Dekor’dan modern ve özgün tasarımlar

Kentin dekorasyon sektöründe önde gelen firmalarından Meşe Dekor, 33 yıl önce Yüksel Meşe tarafından kurularak Efeler ilçesindeki 1. Sanayi Sitesi'nde 100 metrekarelik alanda hizmet vermeye başladı. Dekorasyonda Aydın'ın en iyi ustalarından olan babasından mesleği öğrenen İsmail Meşe, önce Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi Mobilya Dekorasyon Bölümü ardından Adnan Menderes Üniversitesi Mobilya ve İç Dekorasyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra firmanın başına geçti. 25 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü dükkandan firmayı ASTİS Sanayi Sitesi'ndeki bin metrekarelik yeni üretim tesisine taşıyan İsmail Meşe mutfak, banyo, kapı, vestiyer, TV üniteleri, ray dolap imalatı ile müşterilerinin taleplerini karşılıyor. n İMALAT ve mimari projelendirmelerin firma olarak kendi bünyelerinde ürettiklerini belirten Meşe, "Mutfak banyo kapı Vestiyer, TV Üniteleri, Ray Dolap imalatı yapmaktayız. Yoğun olarak mimari projelendirme üzerine odaklıyız. Modern ve özgün tasarımlar ile projelerimizi hazırlamaktayız. Aynı zamanda Otel mobilyaları ve dekorasyonları üzerine çalışmalarımız devam etmekte. Özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Didim bölgelerinde otellere yönelik çalışmalarımız ve projelerimizi sürdürüyoruz" dedi.



İsmail Meşe



15 KİŞİLİK EKİP

İLK önceliğin müşteri memnuniyeti olduğunu dile getiren Meşe, "İşlerimizde her şeyden güven gelir. 15 kişilik bir ekibe sahibiz. Müşteri odaklı tasarımlar gerçekleştirerek kaliteli hizmet ve ürünü zamanında ve eksiksiz olarak üretebilmek ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Müşterilerimize sunduğumuz tüm ürünleri kaliteli üretmek, uygun fiyatla sunmak ve en hızlı şekilde ulaştırmak; Karlılıkla gelişmeyi ve büyümeyi sürekli kılarak bizimle çalışan herkesin yaşamına değer katmak" diye konuştu.



■ KAZIM YÖRÜKCE