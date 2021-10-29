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Haberler Aydın 16 yaşındaki Selçuk kansere yenik düştü

16 yaşındaki Selçuk kansere yenik düştü

16 yaşındaki Selçuk kansere yenik düştü

29.10.2021

AYDIN Karpuzlu'da yaşayan Selçuk Beşparmak bir süre önce kanser hastalığına yakalandı. Hastanede tedavi görmeye başlayan Beşparmak'tan acı haber geldi. Durumu ağırlaşan Beşparmak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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