AYDIN Karpuzlu'da yaşayan Selçuk Beşparmak bir süre önce kanser hastalığına yakalandı. Hastanede tedavi görmeye başlayan Beşparmak'tan acı haber geldi. Durumu ağırlaşan Beşparmak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
16 yaşındaki Selçuk kansere yenik düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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