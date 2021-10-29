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Haberler Aydın Amerikalı zenginleri taşıyan ‘Azamara Journey’ Kuşadası'na yanaştı

Amerikalı zenginleri taşıyan ‘Azamara JourneyKuşadası'na yanaştı

Kuşadası'nın, korona virüs salgını döneminden sonra bu yıl kruvaziyer turizminden yüzü gülmeye başladı. Zengin Amerikalıları taşıyan ‘Azamara Journey' Kuşadası limanına yanaştı.

Amerikalı zenginleri taşıyan ‘Azamara Journey’ Kuşadası’na yanaştı
İHA

29.10.2021, 15:08

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Port Kuşadası limanına, Malta bayraklı Azamara Journey isimli kruvaziyer gemisi yanaştı. 'Zenginler gemisi' olarak anılan gemiden ilçeye 350 turist giriş yaptı.

Çoğunluğu Amerikalı yolcular, limanda halk oyunları ekibi tarafından karşılandı. Kuşadası Ege Liman İşletmelerine yanaşan gemiden inen turistler, Efes Antik Kenti, Meryemana Evi ve Şirince köyünü gezdi.



TURİST TAŞIYAN GEMİLER YIL SONUNA KADAR LİMANA YANAŞACAK
Liman yetkilileri tarafından kruvaziyer gemi hareketliliğinin yıl sonuna kadar devam edileceği belirtilirken, korona virüs süreci dolayısıyla turizmde beklentilerin altında bir sezon geçirdiklerini ifade eden turizmciler de, geç de olsa hareketlenen kruvaziyer turizminin ilçe turizmcisi ve esnafına rahat nefes aldıracağını söyledi.

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