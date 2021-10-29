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Haberler Aydın Tarihi eser operasyonunda 4 kişi yakayı ele verdi

Tarihi eser operasyonunda 4 kişi yakayı ele verdi

Tarihi eser operasyonunda 4 kişi yakayı ele verdi

29.10.2021

AYDIN'IN Karacasu ilçesindeki tarihi eser operasyonunda Roma ve Osmanlı dönemine ait 144 sikke ele geçirildi. Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.O.D. ve M.G'nin, tarihi eser satacağı bilgisini aldı. Ekipler, şüphelileri tarihi eseri satacağı kişilerle bir araya geldiği Geyre Mahallesi'nde suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada Roma dönemine ait 12 sikke ile Osmanlı dönemine ait 132 sikke ve kurusıkı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

■ ÜMİT ÖZMEN

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