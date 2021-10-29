Yasa dışı bahis oynatan 11 kişi tutuklandı

AYDIN merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ay önce kentte yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Bahis oynatmak amacıyla Nazilli ilçesindeki bir eve bilgisayar sistemi kurulduğunu belirleyen jandarma, şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Aydın merkez ve Nazilli ilçesi olmak üzere İzmir, Denizli ile Şanlıurfa'da önceden belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında suç örgütü elebaşı O.B'nin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

İŞLEMLERİNİN ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan bu siteler üzerinden oyun oynadıkları belirlenen 111 kişiye de toplam 1 milyon 442 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE