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Haberler Aydın Seyir halindeki araba alev alarak küle döndü

Seyir halindeki araba alev alarak küle döndü

Seyir halindeki araba alev alarak küle döndü

30.10.2021

AYDIN Efeler'de seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, İzmir Bulvarında meydana geldi. Yol üzerinde seyir halindeki otomobil ön tarafından alev aldı. Otomobil sürücüsü aracı sağa çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek aracı söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, otomobil kullanılamaz hale geldi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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