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Haberler Aydın 20 bin lira değerindeki patlıcan biberi çaldılar

20 bin lira değerindeki patlıcan biberi çaldılar

20 bin lira değerindeki patlıcan biberi çaldılar

31.10.2021

AYDIN'DA bir evin deposunda 20 bin lira değerindeki kurutulmuş patlıcanı çalan hırsız ürünleri satamadan yakalandı. Nazilli'de yaşayan E.V'nin deposundan satışa hazır kuru patlıcan çalındı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, 3 gün süren çalışmaların ardından adresi tespit edilen şüpheli A.N.'nin evine operasyon yaptı. Baskında şüpheli ile birlikte çalınan kurutulmuş biber ve patlıcanlar ele geçirildi. Hakim karşısına çıkartılan A.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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