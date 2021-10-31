  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Katledilen Yağmur için fidan bağışı kampanyası

Katledilen Yağmur için fidan bağışı kampanyası

Katledilen Yağmur için fidan bağışı kampanyası

31.10.2021

AYDIN Didim'de işyeri komşuları tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan için fidan bağışı kampanyası başlatıldı. 'Ver elini kardeşim' Didim organizasyonunda başlatılan ve TEMA Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyaya "Yağmur her fidana can olsun" adı verildi. Tayhan ailesinin bilgisi dahilinde başlatılan kampanyada bir fidan bedeli 13 lira olarak belirlendi. Anne Ayşe Tayhan ve baba Mehmet Tayhan, kızlarının adına böyle bir çalışma başlatılmasına destek olduklarını ifade ederek "Anlamlı ve güzel bir çalışma yaparak kızımızın adının bu şekilde yaşatılması da bizleri memnun etti" dedi.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Katledilen Yağmur için fidan bağışı kampanyası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.