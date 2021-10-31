Katledilen Yağmur için fidan bağışı kampanyası

AYDIN Didim'de işyeri komşuları tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan için fidan bağışı kampanyası başlatıldı. 'Ver elini kardeşim' Didim organizasyonunda başlatılan ve TEMA Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyaya "Yağmur her fidana can olsun" adı verildi. Tayhan ailesinin bilgisi dahilinde başlatılan kampanyada bir fidan bedeli 13 lira olarak belirlendi. Anne Ayşe Tayhan ve baba Mehmet Tayhan, kızlarının adına böyle bir çalışma başlatılmasına destek olduklarını ifade ederek "Anlamlı ve güzel bir çalışma yaparak kızımızın adının bu şekilde yaşatılması da bizleri memnun etti" dedi.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN