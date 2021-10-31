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Haberler Aydın Kuşadası'nda alevli gece panik yarattı

Kuşadası'nda alevli gece panik yarattı

Kuşadası’nda alevli gece panik yarattı

31.10.2021

KUŞADASI'NDA bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Türkmen Mahallesi Kaplan Sokak'ta çıktı. Bir apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, balyoz yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, yoğun dumandan fenalaşan yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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