Haberler Aydın Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkarttı

Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkarttı

Aydın'da bir gencin parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı. İşlem sonrası hastaneden taburcu edilen genç, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.