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Haberler Aydın Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkarttı

Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkarttı

Aydın'da bir gencin parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı. İşlem sonrası hastaneden taburcu edilen genç, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkarttı
İHA

31.10.2021, 14:35

Olay, Nazilli ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 TL madeni paranın ortasını çıkartan 18 yaşındaki bir genç paranın geri kalan kısmını yüzük parmağına taktı. Bir süre sonra parayı parmağından çıkartamayan genç Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Sağlık personeli durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri gencin parmağına sıkışan parayı mini motorlu testere yardımıyla kesti. Madeni para, uzun uğraşlar sonucu gencin parmağına zarar vermeden çıkartıldı. İşlem sonrası hastaneden taburcu edilen genç, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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