Plazada alacak verecek kavgası kanlı bitti

Aydın Efeler'de alacak verecek nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan plazada meydana geldi. Araç kiralama firmasında 4 kişi arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fırat Çağlayan (29) karnından bıçaklandı. 5'nci katın merdivenlerden aşağıya inip sokağa çıkan yaralı genç, bir parkın içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çağlayan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Aşırı kan kaybeden ve hastanede tedavi altına alınan Çağlayan'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Çağlayan'ı bıçakladığı iddia edilen Şahin E. ile Berkant E. ve olaya karışan Hakan K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE