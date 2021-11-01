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Aydın'da intihar ettiği sanılan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 1 hafta önce ağaca asılı ölü bulunan kişinin intihar ettiği düşünülmüştü. Polis ekipleri, darp izine rastlanılması üzerine çalışma başlattı ve öldürüldüğü ortaya çıktı.

Aydın’da intihar ettiği sanılan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı
AA

01.11.2021, 16:42 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021, 17:08

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 25 Ekim'de ağaca asılı ölü bulunan Erkan Koldaş'ın (31) vücudunda darp izine rastlanılması üzerine çalışma başlattı.

Koldaş'ın ölümü başta intihar olarak değerlendirilse de polis, maktulün arkadaşı B.Z. üzerine yoğunlaştı. Gözaltına alınan zanlı, suçunu itiraf etti. Şüpheli, ifadesinde, Koldaş ile alacak verecek meselesinden dolayı tartıştıklarını, bir müddet boğuştuktan sonra hareketsiz kalan Koldaş'ı ağaçlık alana götürüp iple ağaca astığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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