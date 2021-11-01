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Haberler Aydın Aydın'ın yeni adliye binasının inşasına gelecek ay başlanacak

Aydın'ın yeni adliye binasının inşasına gelecek ay başlanacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aydın'da yapılacak adliye binasının projesinin tamamlandığını, inşaatın aralık ayı içinde başlayacağını bildirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Aydın'a yakışır, tüm vatandaşlarımızın hizmetlerini çok daha güzel bir şekilde alacağı bir adliyeyi yapacağız" dedi.

Aydın’ın yeni adliye binasının inşasına gelecek ay başlanacak
AA

01.11.2021, 14:46

Adalet Bakanı Gül, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Abdulhamit Gül, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Aydın'a desteklerinin geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiğini söyledi.

Aydın'ın tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini aktaran Gül, şöyle konuştu:

"Aydın'ımızın en önemli sorunu bir adliye sorunuydu. Bu konuda da çok önemli neticeler elde ettik. Aydın'ımıza yakışır şekilde yaklaşık yüz bin metrekarelik kullanım alanına sahip bir adliyenin projesini tamamladık. Önümüzdeki yer teslimi yapılacak ve inşaatına başlayacağız. Geçtiğimiz ay, Sayın Cumhurbaşkanımız da onayını verdi, bütçesi, tüm ödenekleri hazırlandı ve inşallah mevcut adliyemizin 10 katı büyüklüğünde bir yer olacak. Aydın'a yakışır, tüm vatandaşlarımızın hizmetlerini çok daha güzel bir şekilde alacağı bir adliyeyi yapacağız."

Söke, Bozdoğan ve Germencik'e yapılacak yeni adliye binalarının bir kısmının projesinin tamamlandığını, Nazilli Adliyesinin genişletilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Gül, "Adliye anlamında da adalet hizmetleri anlamında da çalışmalarımızı başarıyla sürdüreceğiz." dedi.

Aydın Adliyesini de ziyaret eden Gül, burada kurum çalışanlarıyla sohbet ettikten sonra Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker'le görüştü. Abdulhamit Gül, daha sonra Efeler ilçesindeki esnafı ziyaret etti.

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