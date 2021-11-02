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Haberler Aydın Aydın’da 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 4 can salı içerisindeki 82 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın’da 82 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

02.11.2021, 10:31 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021, 10:34

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 82 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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