Aydın’da 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 82 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.