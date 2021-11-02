Aydın’da bir garip olay! Balkondaki çamaşırlara yaklaşıp...

İlginç olay Söke'nin Atatürk Mahallesi Özyurt Sitesi'nde meydana geldi. Apartmanın birinci katının balkonunda kurutmaya bırakılmış çamaşırlar asılıydı. Etrafta dolaşan iki kişi geldi. Asılı olan çamaşırlar içinde bir yeleği seçip aldı.
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