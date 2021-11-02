Haberler Aydın Aydın'da bir garip olay! Balkondaki çamaşırlara yaklaşıp...

Aydın'da bir garip olay! Balkondaki çamaşırlara yaklaşıp...

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Balkonda asılı duran çamaşırlara yaklaşan iki kişi gözlerini kestirdikleri yeleği alıp arkalarına bile bakmadan kaçtı. O anlar ise kameralara yansıdı.

İHA 02.11.2021, 12:14 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021, 12:16