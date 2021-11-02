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Haberler Aydın Aydın'da bir garip olay! Balkondaki çamaşırlara yaklaşıp...

Aydın'da bir garip olay! Balkondaki çamaşırlara yaklaşıp...

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Balkonda asılı duran çamaşırlara yaklaşan iki kişi gözlerini kestirdikleri yeleği alıp arkalarına bile bakmadan kaçtı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Aydın’da bir garip olay! Balkondaki çamaşırlara yaklaşıp...
İHA

02.11.2021, 12:14 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021, 12:16

İlginç olay Söke'nin Atatürk Mahallesi Özyurt Sitesi'nde meydana geldi. Apartmanın birinci katının balkonunda kurutmaya bırakılmış çamaşırlar asılıydı. Etrafta dolaşan iki kişi geldi. Asılı olan çamaşırlar içinde bir yeleği seçip aldı.

Öğle saatlerinde meydana gelen o anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

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