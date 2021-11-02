‘Bugün insanımıza bakınca hak ve özgürlük görüyoruz’

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Gül'ün yanı sıra Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Başkanı Ramazan Gürkan, milletvekilleri ve hukukçular yer aldı.

'ADALET NOKTA KOYAR'

TOPLANTIDA konuşma yapan Adalet Bakanı Gül, bir suçun mağduru olan vatandaşları adli süreçte yalnız bırakmamak adına önemli bir sistemi inşa ettiklerini ifade etti. Hukuk devletinin milletin kararı ve tercihi olduğunu ifade eden Gül, "Elinde çekiç olan, herkesi çivi gibi görür. Eski Türkiye'de hukukun eline çekiç verdiler ve herkesi çivi gibi gördü. Kimisini inancından, kimisini siyasi görüşünden, kimisini kılık kıyafetinden suçlayan bir hukuk vardı. Bugün ise sadece hukuk ve hukukun üstünlüğü var. Yeni Türkiye'de başka arayışlara yer yoktur. Biz insanımıza baktığımızda hak ve özgürlük görüyoruz. Sadece insanımızı öncelemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Adaletin verdiği hükmün gecikmeksizin ve adil bir biçimde tecellisinin gerektiğini dile getiren Bakan Gül, "Adalet herhangi bir tartışmaya mahal bırakmaz. O tartışmaya nokta koyar. Adalet tereddüt etmez. Adalet bir skor işi değildir. Mevzuatta çok önemli değişiklikler yaptık ancak asıl olan zihinlerdeki reformdur" dedi. Mağdura yaklaşım kılavuzundan da söz eden Bakan Gül, "Bu yıl toplam 850 bin vatandaşımıza avukat desteği sağladık. Yargılama giderlerinin karşılanması için de son 2 yılda 44 milyon 577 bin lira kaynak ayırmış durumdayız. Son 2 yılda adli yardım talep eden vatandaşlarımıza 343 milyon 337 bin liralık kaynak ayrıldı. Bu rakamlar dünya ortalamasının çok üzerinde" dedi.

AYDIN'A YENİ ADLİYE BİNASININ İNŞASINA GELECEK AY BAŞLANACAK

ADALET Bakanı Gül, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u da ziyaret etti. ziyaretin ardından Başkan Erdoğan önderliğinde Aydın'a desteklerinin geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiğini söyleyen Gül, "Aydın'a yeni adliye binasının projesi tamamlandı. İnşaata Aralık ayında başlanacak" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE