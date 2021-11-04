Aile katliamının altından ev çıktı

AYDIN Kuyucak'ta ayrı yaşadığı eşi Huriye Şentürk (71) ile kızı Sevda Şentürk'ü (50) öldürüp aynı tabancayla yaşamına son veren Hüseyin Şentürk'ün (72), ev meselesi yüzünden cinnet getirdiği ortaya çıktı. Kuyucak'a bağlı Yamalak mahallesinde bir ailenin yok olduğu katliamın detayları ortaya çıktı. Temizlik görevlisi olduğu okuldan emekliye ayrıldıktan sonra ticarete atılan Hüseyin Şentürk, yaptığı hayvancılık işinden dolayı borçlandı.

Borçlarını ödemeyen Şentürk'e haciz işlemleri başlatıldı. Bu yüzden evinin satılmasını istemeyen Şentürk, oturduğu evin tapusunu damadına devretti. Yaşadığı sıkıntılar yüzünden eşiyle bozuşan ve ayrı yaşamaya başlayan Şentürk, borçlarının azalmasıyla damadının üzerine geçirdiği evi geri almak istedi. Ama damadıyla kızının ayrılmasıyla tapunun eşinin üzerine geçtiğini öğrenen Şentürk, konuşmak için eşinin evine gitti.

ÖFKEDEN DELİRDİ

Şentürk, barışma teklifinde bulunarak evi kendisine devretmesini istediği eşinden olumsuz yanıt alınca sinirlendi. Kızının da annesinden yana çıkmasıyla öfkeden çılgına dönen Şentürk, belindeki tabancayı çekerek eşi ve kızına kurşun yağdırdı. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, 35 AN 7529 plakalı minibüsle olay yerinden kaçan Şentürk, pazaryeri yakınlarında aracını durdurup kendi kafasına sıktı.

OTOPSİ YAPILACAK

Önceki akşam meydana gelen olayda anne Huriye Şentürk evde, ağır yaralanan kızı Sevda Şentürk ise kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde can verdi. Hüseyin Şentürk ise kafasından vurularak ölmüş halde aracının içinde bulundu. Savcılığın otopsi yapılmasını istediği 3 cenaze de Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE