Ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen anne ve kızı toprağa verildi

Yamalak Mahallesi'nde 2 Kasım günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Hüseyin Şentürk (72) bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk (70) ile konuşmak için evine gitti. Hüseyin Şentürk ile eşi arasında tartışma çıktı.

Hüseyin Şentürk, yanında getirdiği silahla eşi Huriye Şentürk ve kızı Sevda Şentürk'ü (50) vurarak olay yerinden ayrıldı. Hüseyin Şentürk, 35 AN 7529 plakalı aracıyla mahalledeki pazar yerine giderek, aynı silahla kendi hayatına son verdi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Şentürk'ün pazar yerinde, Huriye Şentürk'ün evinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sevda Şentürk'ün ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.





ANNE VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

Hüseyin Şentürk tarafından silahla vurularak öldürülen Huriye Şentürk ve kızı Sevda Şentürk, Yamalak Mahalle Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşini ve kızını öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Hüseyin Şentürk'ün ise Karacasu ilçesi Karacaören Mahallesi'nde toprağa verildiği öğrenildi.

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