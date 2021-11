Öğrenci olarak geldiği Nazilli’de işini kurdu

Aydın'da üniversiteyi bitirdikten sonra devlet desteğiyle boya imalathanesi kuran 29 yaşındaki Necla Acem, kentten Türkiye'nin her iline ürettikleri ürünleri gönderiyor. Yıllık cirosunun 300 bin lira olduğunu belirten İska Boya'nın genç sahibi Acem, kadınların her işi başardığını söyledi.

İŞİMİ SEVİYORUM

Ailesi İstanbul'da yaşayan Necla Acem ticarete ve girişimciliğe ilgisinden dolayı Nazilli'deki Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü'nde okudu. Öğrencilik yıllarında kendi işini kurmaya karar veren genç kadın, henüz daha mezun olmadan KOSGEB'in girişimcilik eğitimine katıldı. Girişimcilik Belgesi'ni alan Acem, üniversiteden mezun olduktan sonra hazırladığı projeyi KOSGEB'e sunarak 50 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Aldığı hibeyle Nazilli Sanayi Sitesi'nde boya üretim tesisini 2018 yılında hizmete açan Acem, ustasından boya yapmayı öğrenerek işini ilerletti.

Acem, şimdilerde Türkiye'nin her yerine TIR'larla boya gönderiyor. Nazilli'de hayallerinin peşinden giderek KOSGEB desteği ile boya imalathanesi açan Acem, "Nazilli'de üniversiteyi bitirdikten sonra kendi işimi kurmak istiyordum. Bu konuda uzun bir süre araştırma yaptım. Sonunda boya imalathanesi açma karar kararı aldım. Henüz öğrenciyken KOSGEB girişimcilik eğitimine katıldım. Belgemi aldıktan sonra 50 bin lira hibe desteğiyle 12 Temmuz 2018 tarihinde işletmemi açtım" diye konuştu.

Girişimci Acem şunları söyledi: "Ayrıca girişimcilere özel olarak verilen düşük faizli kredi imkanından da faydalanarak boya tanklarını aldım. O tarihten bu yana aktif olarak üretmeye ve hizmet vermeye devam ediyorum. Şu an Türkiye'nin her yerine boya gönderiyorum. Bölgemiz sektör açısından çok avantajlı bir konumda. Sevkiyat noktalarına ve hammaddeye olan yakınlığı sebebiyle, bölgemizde lojistik maliyetleri düşüyor. Müşteri portföyüm daha çok referans yolu ile artıyor. Bu işin herhangi bir zorluğu yok. İşimi severek yapıyorum."

HAYALİM GERÇEK OLDU

"KADIN isterse her şeyi yapar" sözleriyle kadın girişimcilere tavsiyelerde bulunan Acem, "İşimi ilk kurduğumda çok zorlandım. Sipariş alamıyordum ama şimdi her şey yoluna girdi. İstihdam yaratmak ve kente ekonomik katkıda bulunmak gurur verici. Bunların hepsi hayaldi ama oldu. Kadın girişimcilere tavsiyem sabretsinler, hayallerini gerçekleştirmek için çabalasınlar ve asla vazgeçmesinler. Girişimci olurken bazen arkadaşlarınla eğlenemeyeceksin, gezemeyeceksin ama bunlar ertelenebilir. Çok istediğin bir şey vardır alamıyorsundur ama sonra alırsın. Ben de çok istediğim şeyleri erteleyip dükkanıma kova aldım, kazan aldım, hammadde aldım. Ama şu an bu aldıklarım sayesinde ertelediğim her şeyi yapabiliyorum" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE