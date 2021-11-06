Eşinden boşanan gence 16 gündür ulaşılamıyor

AYDIN'IN Söke ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Arif Çobanoğlu'ndan 16 gündür haber alınamıyor. Çalıştığı fabrikadan izin alarak işine gitmediği öğrenilen, birlikte yaşadığı annesinin çalışmaya gitmesinin ardından evden ayrılan Çobanoğlu o günden beri adeta sırra kadem bastı. Oğlunun hayatından endişe ettiğini belirten anne Çobanoğlu, "Oğlum eşinden 2 ay önce ayrılmıştı. Borçları vardı. Bir anda ortadan kayboldu. 16 gündür ortalarda yok. Görenlerin insanlık adına güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE