Motosikletin çarptığı yaslı kadın öldü

AYDIN'IN Sultanhisar ilçesinde bahçeden tavuklarına taze ot getirmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, motosikletin çarpması ile hayatını kaybetti. Kaza, dün 12.00 sıralarında Denizli- Aydın Karayolu'nun Kavaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Motosikleti sürücüsü Cemal Y. (26), Aydın istikametine seyir halinde iken karşıya geçmeye çalışan Nazmiye Yetim'e (76) çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, motosiklet sürücüsü Cemal Y.'nin her iki el bileğinin kırıldığını belirledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE