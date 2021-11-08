Oğlu için alevlerin arasına daldı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde Selin Soyvar (37) otomobilinde çıkan yangında, alevlerin arasına dalarak oğlunu çıkarmayı başardı. 5 yaşındaki oğlu ile birlikte olan Soyvar'ın kullandığı 09 ACN 820 otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Otomobil kısa sürede alev alırken sürücü Soyvar aracını yol ortasında durdurdu. Araçtan inen kadın sürücü, bir yandan bağırarak yardım isterken diğer yandan yanan aracın arka koltuğunda bulunan oğlunun imdadına koştu. Alev topuna dönen araçtaki patlama riskine rağmen aracın başından ayrılmayan kahraman anne, oğlu için canını hiçe saydı. Alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL)