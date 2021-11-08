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Haberler Aydın Son dakika: Afyonkarahisar'da deprem

Son dakika: Afyonkarahisar'da deprem

Konya'daki depremin ardından yeni bir deprem haberi daha geldi. Bu kez Afyonkarahisar'da yaşanan 3.1 büyüklüğünde deprem kent merkezinde kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Son dakika: Afyonkarahisar’da deprem
İHA

08.11.2021, 23:04 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021, 23:06

Afyonkarahisar kent merkezinde saat 22.29'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Evlerde hissedilen deprem esnasında avizelerin sallandığı gözlenirken, vatandaşlar sosyal medya hesaplarından endişelerini dile getirdiler.
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