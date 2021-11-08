Haberler Aydın Son dakika: Afyonkarahisar'da deprem

Konya'daki depremin ardından yeni bir deprem haberi daha geldi. Bu kez Afyonkarahisar'da yaşanan 3.1 büyüklüğünde deprem kent merkezinde kısa süreliğine paniğe neden oldu.

İHA 08.11.2021, 23:04 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021, 23:06