Son dakika: Afyonkarahisar’da deprem

Afyonkarahisar kent merkezinde saat 22.29'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Evlerde hissedilen deprem esnasında avizelerin sallandığı gözlenirken, vatandaşlar sosyal medya hesaplarından endişelerini dile getirdiler.
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