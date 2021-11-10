Anıtkabir’e bağış yapan dedesiyle gurur duyuyor

AYDIN Yenipazar'da yaşayan Yasemin Çakır (57), dedesi çiftçi Mehmet Kılavuz'un Anıtkabir'in yapımı sırasında 630 lira bağışta bulunduğunu, 5 yıl önce tarihçi arkadaşının araştırması sonucu öğrendi. Devlet Arşivlerinde yer alan bağış belgesinin kopyasını çerçeveletip evinde saklayan Çakır, "Dedem, yardım etmeyi çok severdi. Onun Atatürk sevgisi çok fazlaydı. Biz de onun torunları olarak Atatürk sevgisiyle büyüdük. Dedem, Anıtkabir yapılacağı zaman 630 lira bağışta bulunmuş. Bu, bizim için gurur verici bir durum" diye konuştu.

DİĞER