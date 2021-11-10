Arkadaşlarını kütüphanede yaşatacaklar

AYDIN'DA çalışırken kalp krizi sonucu vefat eden Atilla Akdemir'in adını kitaplarla birlikte yaşatmak adına mesai arkadaşlarının yaptırdığı okul kütüphanesi açıldı. Yılmazköy İlkokulu'nda hayırseverlerin yaptırdığı kütüphanenin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler Milli Eğitim Müdürü Hakan Özkan ve hayırsever firma yetkilileri katıldı. Açılışta kütüphane kurulmasına katkı sağlayan herkese teşekkür eden Okumuş, öğrencilere hayırlı olmasını diledi

.■ KAZIM YÖRÜKCE