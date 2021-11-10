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Haberler Aydın Kıbrıs gazisi koronaya yenildi

Kıbrıs gazisi koronaya yenildi

Kıbrıs gazisi koronaya yenildi

10.11.2021

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Şükrü Yüksel, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi olan Şükrü Yüksel, Tekel'den emekli olduktan sonra bir süre İncirliova-Efeler hattında minibüs işletmeciliği yaptı. Yüksel, bir hafta önce korana virüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü Yüksel, tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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