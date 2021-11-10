Kıbrıs gazisi koronaya yenildi

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Şükrü Yüksel, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi olan Şükrü Yüksel, Tekel'den emekli olduktan sonra bir süre İncirliova-Efeler hattında minibüs işletmeciliği yaptı. Yüksel, bir hafta önce korana virüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü Yüksel, tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.

■ KAZIM YÖRÜKCE