Kıbrıs gazisi koronaya yenildi

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Şükrü Yüksel, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi olan Şükrü Yüksel, Tekel'den emekli olduktan sonra bir süre İncirliova-Efeler hattında minibüs işletmeciliği yaptı. Yüksel, bir hafta önce korana virüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü Yüksel, tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.
■ KAZIM YÖRÜKCE
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