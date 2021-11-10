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Haberler Aydın Öğrenci servisinden düşen hostesten kötü haber geldi

Öğrenci servisinden düşen hostesten kötü haber geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hostes olarak görev yaptığı öğrenci servis minibüsünün açık olan kapısından düşüp, başını beton zemine çarparak ağır yaralanan Nilgün Ediz (37), kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Öğrenci servisinden düşen hostesten kötü haber geldi

10.11.2021, 17:54

Olay, geçen 5 Kasım'da, saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Aliya İzzetbegoviç İlkokulu arkasında meydana geldi. Ümit Çeker (53) idaresindeki öğrenci servisiyle bir öğrenciyi okulun arkasındaki bir adrese bıraktıktan sonra geri manevra yaptı. Bu sırada öğrenci servisinde hostes olarak görev yapan 1 çocuk annesi Nilgün Ediz dengesini kaybedip, açık olan kapıdan düşerek beton zemine başını çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ediz'i ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakıma alınan Ediz, bugün saat 10.30 sıralarında, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ediz, ikindide Karpuzlu İlçesi Hatipkışla Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Kazanın ardından ifadesi alınıp, serbest bırakılan servis minibüsü şoförü Çeker, Ediz'in ölümünün ardından yeniden gözaltına alındı. Polisin, kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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