GRİP şikayetiyle hastaneye başvuran AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'in, Kovid-19 testi pozitif çıktı. Eşi ve kızıyla birlikte karantina altına alınan Özmen, "Sağlığım genel olarak iyi. Hastalığım hafif seyrediyor. Şu an için endişelenecek bir durum yok" dedi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
AK Partili Özmen Kovid-19’a yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.