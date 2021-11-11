AK Partili Özmen Kovid-19’a yakalandı

GRİP şikayetiyle hastaneye başvuran AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'in, Kovid-19 testi pozitif çıktı. Eşi ve kızıyla birlikte karantina altına alınan Özmen, "Sağlığım genel olarak iyi. Hastalığım hafif seyrediyor. Şu an için endişelenecek bir durum yok" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE