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Haberler Aydın Korona virüs korkusu hayatına mal oluyordu

Korona virüs korkusu hayatına mal oluyordu

Korona virüs korkusu hayatına mal oluyordu

11.11.2021

AYDIN Koçarlı'da kanser hastası İhsan Keçeli (71), Kovid-19 korkusu nedeniyle tedavisini ihmal edince, hastalık organlarına yayıldı. Keçeli'nin böbreği, idrar kesesi ve prostatı, doku bütünlüğü bozulmadan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde operasyonla alındı. Sağlığına kavuşan Keçeli, "Covid-19 nedeniyle hastanelere girmeye korktum. Bu korku nedeniyle tedaviyi ihmal edince kanser ilerledi. Çocuklarım İzmir'de olduğu için bu hastaneye geldim. Kanamalarım vardı. Allah razı olsun hepsini yok ettiler" dedi.
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