Nazilli'nin Arslanlı Mahallesi 3176. Sokak'ta, Vicdan Uysal'ın (82) yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen evde, Uysal'ın cesedine ulaşıldı. Ceset, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Aydın'da evde çıkan yangında 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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