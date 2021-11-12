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Haberler Aydın Aydın'da gözlük kılıfında 199 sikke bulunan zanlı gözaltına alındı

Aydın'da gözlük kılıfında 199 sikke bulunan zanlı gözaltına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen operasyonda 199 sikke ele geçirildi. Sikkeler, Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi, şüpheli jandarmaya götürüldü.

Aydın’da gözlük kılıfında 199 sikke bulunan zanlı gözaltına alındı
AA

12.11.2021, 22:08

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan E.S'nin (48) sikke taşıdığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelinin üst aramasında gözlük kılıfına gizlenmiş, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 199 sikke ele geçirdi.

Sikkeler, Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi, şüpheli jandarmaya götürüldü.

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