Göçmen teknesi yan yattı! Kızını kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne yan yattı. Teknenin batması esnasında kızını kurtarmak isteyen göçmen kadın yaşamını yitirirken teknedeki 9 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Didim Altınkum Mahallesi Gaye sitesi önünden denize açılan ve içerisinde göçmenlerin bulunduğu tekne kısa süre sonra yan yattı. İçerisinde Suriye, İran ve Irak uyruklu göçmenlerin bulunduğu teknenin yan yatması sırasında kızını korumak isteyen anne, denize düştü.

KIZI VE KOCASININ DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri 9 göçmeni kurtardı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi ise Gaye sitesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince çıkarıldı. Kurtarılan 9 göçmen işlemleri yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Eşini kaybeden göçmen ve kızının ise sağlık durumlarının iyi olduğu görülürken, işlemleri yapılan göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Didim Emniyeti ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hüseyin ÇALIŞKAN