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Haberler Aydın Aydın İP’de Demirci’nin yetkileri elinden alındı

Aydın İP’de Demirci’nin yetkileri elinden alındı

Aydın İP’de Demirci’nin yetkileri elinden alındı

14.11.2021

İYİ Parti'de Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında gerçekleşen Genel İdare Kurulu toplantısında Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci'nin parti içi krize neden olan söylem ve eylemleri konuşuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda, aralarında milletvekili, belediye başkanları ve ilçe teşkilatlarının da olduğu çok sayıda kişi ile sorun yaşayan Demirci'nin disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Demirci'nin parti içerisindeki tüm yetkilileri de elinden alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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