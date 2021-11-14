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Haberler Aydın Çocuklarını kaçıran baba otogarda yakalandı

Çocuklarını kaçıran baba otogarda yakalandı

Çocuklarını kaçıran baba otogarda yakalandı

14.11.2021

AYDIN Germencik'te yaşayan baba Yaşar Akbaş (35), üç çocuğunu evden alarak kayıplara karıştı. Akşam saatlerinde eve dönen anne Leyla Akbaş (23), eşinin ve çocuklarının evde olmadığını görünce, karakola giderek eşi Yaşar Akbaş hakkında şikayette bulundu. Ekiplerin yaptığı araştırmada Yaşar Akbaş'ın İstanbul'a gideceği tespit edildi. İhbar üzerine polis, Manisa otogarında İstanbul yönüne giden otobüsleri kontrol etti. Yapılan kontrolde yakalanan Yaşar Akbaş gözaltına alındı. Annesinden kaçırılan üç küçük çocuk ise, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

■ SERKAN ÖZCAN

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