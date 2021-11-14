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Haberler Aydın İyi ki varsınız Esma öğretmenim!

İyi ki varsınız Esma öğretmenim!

İyi ki varsınız Esma öğretmenim!

14.11.2021

Aydın'ın Çine ilçesindeki Çine Mesleki Eğitim Merkezi öğretmeni Esma Acar, öğrencileriyle birlikte daha önce hiç kuaföre gitmemiş engelli kız öğrencilerin ücretsiz saç bakımını yaptı. Naciye Ünal Özel Eğitim Okulu öğrencileri, arkadaşlarının saçının kesilmesini izlerken sıranın kendilerine gelmesini heyecanla bekledi. Gönülleri fetheden öğretmen Esma Acar, "Çocukların gözlerindeki mutluluk her şeyden değerliydi" dedi. Esma Acar ile öğrencilerinin duyarlılığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da, "İyi ki varsınız" notuyla paylaşıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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