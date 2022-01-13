Husumetli olduğu DJ’i göğsünden vurdu

AYDIN'IN Didim ilçesinde Niyazi İpek (46), daha önceden husumetli olduğu DJ Sercan Dal'ın (28) otomobilinin önünü keserek tabancayla göğsünden vurdu. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille ilçe merkezine giden Niyazi İpek, aynı istikamette seyir halinde olan önceden husumetli olduğu Sercan Dal'ın otomobilinin önünde durdu. İki sürücü de otomobillerinden inerek sözlü tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Niyazi İpek, belinden çıkardığı tabancayla Sercan Dal'ı göğsünden vurdu. Yaralanan Dal, kendisini arkada duran minibüsü siper alarak kurtarabildi. Sercan Dal hastaneye kaldırılırken olayın ardından kaçan Niyazi İpek yakalandı.HÜSEYİN ÇALIŞKAN