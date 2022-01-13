Provokasyonun altından CHP çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Ocak'ta Aydın'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, CHP'li Aydın Milletvekilleri çirkin bir algı operasyonunun düğmesine bastı. Maden Tetkik Arama'nın Germencik'te maden potansiyelinin ortaya çıkarılması için başlattığı rutin çalışmayı, çevre katliamı gibi göstermeye çalışan CHP'liler, Ortaklar Dağyeni mahallesinde planlarını devreye soktu.

BELEDİYE AFİŞ HAZIRLATTI

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 'siyanürle altın arayacaklar' yalanını ortaya atarken, çirkin provokasyon için Germencik Belediyesi de afiş ve dövizler hazırlayıp vatandaşa dağıttı.

CHP'li Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Milletvekili Bülbül'ün kışkırtmaları sonucu bölge halkı önceki gün yürüyüş yaparak jandarmayla karşı karşıya geldi. Yaşanan arbedede bazı jandarma personellerinin üniforması yırtıldı. Öfkeli kalabalığı bölgeye gelen MTA Müdürü Burhanettin Yüce sakinleştirdi.

TEZCAN DA SAHNEYE ÇIKTI

CHP'li Bülbül'ün provokasyon planı suya düşünce, bu kez bir diğer CHP'li Aydın Milletvekili olan Bülent Tezcan apar topar kente geldi. Dün öğle saatlerinde vatandaşları mahalle meydanına toplayarak konuşma yapan Tezcan "İncirinizi ve zeytininizi yok edecekler" diyerek kışkırtıcı söylemlere devam etti.

Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekille ilgili tek kelime etmeyen Tezcan'ın konuşma aralarında, partililer tarafından Başkan Erdoğan'ın programında yer almamasına rağmen Çine'de maden fabrikasını açacağı anonsunun yapılması ve geleceği günün söylenmesi dikkat çekti.

"KAOS YARATMAK İSTİYORLAR"

Germencik Dağyeni mahallesinde yaşanan olayların çevreyle hiçbir alakası olmadığını dile getiren AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, "Asıl amaçları Cumhurbaşkanımızın Aydın'da yapacağı toplu açılışlar ve mitingi öncesi bir kaos ortamı yaratmak. Mitinge katılımı azaltıp iktidarı güçsüz gösterme amacındalar. Aydınlıların bu oyuna gelmeyeceğine inanıyoruz" dedi. MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ise, "Hükümetimiz kentimize çok güzel yatırımlar kazandırıyor. Geçmiş yıllarda da Aydın'a büyük yatırımlar gerçekleştirildi. Yapılan güzel işlere ve yatırımlara gölge düşürmek için CHP'liler tarafından provakasyon yapılıyor. Bunların amacı kaos yaratmak" diye konuştu.

"TEPEDEN TIRNAĞA TUTARSIZLIK"

CHP'NİN algı operasyonunun ellerinde patladığını dile getiren AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "CHP'liler Genel başkanından milletvekiline, milletvekilinden belediye başkanına tepeden aşağıya tutarsızlık, yalan ve iftira siyasetini devam ettirmektedirler. Vatandaşa yanlış bilgi vererek galeyana getirmekle görevli olan CHP görevlileri, tüm bu provakasyon yetmezmiş gibi bir de; bölgeye güvenlik amacıyla gelen askerimize de saygısızlık ederek oradaki köylümüzü askerimize karşı kışkırtmışlardır. Asıl hedeflerinin Cumhurbaşkanımız olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

MURAT ŞENBAKLAVACI